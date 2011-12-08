韩国已公布经济指标--2011/12/8

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.8%-@-r +0.9%-@-r -- --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +4.2% +3.9% -- --
工业生产(m/m) 10月 -0.7%-@ +1.1%-@ -- --
失业率 10月 3.1%-@ 3.2%-@ 12/13 --
贸易收支(亿美元) 11月 顺差39-p 顺差41-r 12/15 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 艾茂林
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。