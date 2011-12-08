《热点透视》美国工资税削减措施应该延长,而不是扩大

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 白云

路透纽约12月7日电---美国国会本月必须达成协议,否则民众应缴的工资税将上升.去年曾出现过类似角力,当时共和党派声称停止布什任内推出的减税措施将损害经济.如今,总统奥巴马和民主党派称2011年削减工资税的措施必须延长,理由跟去年相似.

现在共和党派对减税基本不反感,但延长削减工资税的措施让一些共和党议员不乐意.批评人士称,降低社会保障税没有起到刺激经济的作用,只会让未来的社保计划更加缺乏资金支持.尽管税收减少了1,120亿美元,但今年前三季的美国实质GDP年增长率依然只有区区1.2%.

但一些分析师警告,不减税的话,经济增长会更差.基於经济分析局对今年前三季的统计数据,2011年美国消费者支出可望比上年高出1,270亿美元.如果不通过减税提高民众收入,消费者支出这一GDP的重要组成部分可能都不会增加.

尽管如此,并没有确凿证据显示,美国民众口袋里的钱稍多一点,就会感觉好很多然後大幅增加消费.就算像民主党派提议的那样,将减税幅度再提高一点,结果也不会好到哪里去.

相反,提高工资税则会损害脆弱的经济.每隔几个季度,美国经济的复苏之路就会遇到障碍,比如去年半路杀出个欧债危机,今年春季又遭遇能源价格高涨.国会在财政问题上僵持不下更是添乱.

上周,超过24位共和党参议员投票反对本党领袖所支持的,只单纯延长2011年减税措施的议案.众议院共和党议员则可能希望将譬如放宽环保监管等不相关的事情与延期批准挂钩.而这类措施将遭到参议院民主党人士的反对.

解决办法或许是通过减支抵消减税影响,或是说服共和党派接受将考验经济的社保和医保相关措施.要想两党达成妥协,民主党派应放弃提议对高收入族群额外征税,并认识到应该延长而不是扩大现有减税措施.

背景:

--美国总统12月5日敦促国会延长今年初推出的降低工资税措施.如果不采取行动,企业雇员工资税率将从4.2%回到6.2%.减税措施令美国家庭缴税额平均减少约1,000美元.

--总统有关将雇员和雇主工资税率进一步降至3.1%(雇主目前按6.2%的税率缴税)的原提议12月1日在参议院遭否决.按该提议,年收入超过100万美元的高收入族群须缴纳3.25%的附加税.修改後的新议案只保留进一步调降雇员工资税率的提议,将高收入族群附加税率降至1.9%.

--部分共和党议员希望保留2011年实施的4.2%工资税率,而另一些议员认为减税没有效果,倾向停止该措施.多数共和党议员反对向百万富翁徵收附加税.(完)