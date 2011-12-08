全球航空公司或将受累于欧债危机

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月7日电---国际航空运输协会(IATA)周三发出警告称，如果欧洲政治家无法遏制欧债危机，全球航空企业明年将面临逾80亿美元的损失。
IATA表示，如果支撑欧元及防止全球银行系统出现新冲击的努力失败，将打击到全球的航空运输，并削弱亚洲盈利机制。
IATA理事长汤彦麟(Tony Tyler)表示：“明年航空公司在盈利问题上面临的最大风险是，政府无法解决欧洲主权债务危机所带来的经济动荡。”
“这可能导致逾80亿美元的损失，这也是自2008年金融危机以来的最大数额。”
即便是最好情况出现，欧洲航空公司明年还将面临亏损，该行业的两级分化差距也料将扩大。
亚洲航空公司正成为後起之秀，北美航空公司因通过削减载客量提价，应该也会实现盈利，但欧洲航空公司将被压倒，尤其是欧洲情势恶化的话。
代表全球240家最知名航空公司的IATA将其对2012年的业界盈利预测从49亿美元将至35亿美元，但2011年69亿美元的盈利预测未有变动。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。