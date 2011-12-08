〔路透专访〕快速修改欧盟条约或许不够,仍需全面改革--条约起草者

路透布鲁塞尔12月7日电---欧盟(EU)条约的主要起草者Jean-Claude Piris周三表示,快速修改欧盟条约以支持欧元区或许仅能发挥几个月的作用,长期来看,可能仍需进行更根本的全面改革.

Piris接受路透采访时谈到,实际上他们这麽做非常聪明,足以为深陷困境的欧元区赢得时间.但他们恐难说服所有人.Piris在过去20年间起草了欧盟所有的主要条约.

欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)周二提出一项迅速修改欧盟条约少部分规定,以加深欧元区17国财政整合的计划[ID:nCN1267552].该计划将在周五举行的欧盟峰会上进行讨论.

此计划旨在使欧元区向着其所谓"新财政契约"的方向更快发展,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉也使用了这一提法,欧洲央行或许因此得以在应对欧洲债务危机中发挥更大的作用.

Piris谈到,"我不认为范龙佩天真.他非常聪明,这麽做非常聪明."Piris是一位法国籍的宪法律师,参与起草了马斯垂特、阿姆斯特丹、尼斯和里斯本条约.

"范龙佩的提案向前迈进了一步,这将有助於赢得时间,两个或三个月,直到3月,或许6月.这依赖于欧洲央行怎麽做及是否会大举干预,"他说.

"虽然我希望该计划能奏效,但我觉得不会如此.就像对之前的条约一样,我担心这次修改仍然不够."

范龙佩的提案重点是利用里斯本条约中鲜为人知的第12条规定.这条规定是关於欧元区国家因超出预算赤字限制而进入"超额赤字程序(excessive deficit procedure)"的内容.

修订第12条规定及增强其它经济法规约束力(如欧盟稳定暨成长协定)的目的,是对欧元区赤字及债务设置更严格的规定,向着预算平衡的方向努力,违规者将受惩处.

律师们称,尽管该提案仍要修改欧盟条约,但这些调整无需经所有欧盟国家议会批准,从而避免众口难调的状况出现.

此外,这些修订只需欧洲议会提供建议,但不需经其批准,从而避免耗费时间.

欧元区政经引擎--德国和法国是否会在峰会上支持这个修订手法,欧盟其他25国是否亦会支持,仍需拭目以待.

"还有一个基本问题,那就是民主合法性,"Piris称,"迄今为止,这是没有想到的部分."

另一个问题是,修改後的第12条规定是否具备充分的"自动性",对违规国家进行惩罚.用欧盟的话来讲,就是是否有迅速而强有力的行动.

如果金融市场不相信实施了足够的惩戒,那麽条约修改可能最终只是徒劳无功,无法重树市场对欧元区稳定性的信心.

"第12条规定有些薄弱...条约改革的设想仍很模糊,"Piris称,"目前的努力还远远不够,仅是赢得了一些时间."

"必须审视所有细节.惩罚的自动程度有多高?谁来触发惩罚程序?欧洲法院究竟扮演着怎样的角色?"

Piris称,较长期来看,欧盟肯定必须对里斯本条约进行更为全面广泛的修订.他承认,该条约一直都有缺陷.(完)