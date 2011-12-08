〔金融产业〕Lone Star是Lloyds旗下10亿英镑地产债的优先买家--消息

路透伦敦12月7日电---熟悉内情的消息人士透露,对於Lloyds Banking Group(LLOY.L)旗下价值10亿英镑的英国商业地产债投资组合Project Royal,美国私募股权投资公司Lone Star目前是优先买家.

不愿具名的消息人士对路透表示,Lloyds同Lone Star尚未签署协议.Lone Star的购买要约拥有约3亿英镑的优先债务担保,由加拿大皇家银行(RY.TO)和花旗集团(C.N)提供.

消息人士还称,Project Royal投资组合包含了约10亿英镑的债务,以价值约7亿英镑的商业地产作为担保.

如果该笔交易能够达成,则意味着Lloyds在减少其商用房地产业务支持部门的236亿英镑问题债务方面,又取得了一个进展.

Lone Star和Lloyds都拒绝就此发表评论.目前也未有其它细节被披露.(完)