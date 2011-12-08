〔金融产业〕Lone Star是Lloyds旗下10亿英镑地产债的优先买家--消息

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦12月7日电---熟悉内情的消息人士透露,对於Lloyds Banking Group(LLOY.L)旗下价值10亿英镑的英国商业地产债投资组合Project Royal,美国私募股权投资公司Lone Star目前是优先买家.
不愿具名的消息人士对路透表示,Lloyds同Lone Star尚未签署协议.Lone Star的购买要约拥有约3亿英镑的优先债务担保,由加拿大皇家银行(RY.TO)和花旗集团(C.N)提供.
消息人士还称,Project Royal投资组合包含了约10亿英镑的债务,以价值约7亿英镑的商业地产作为担保.
如果该笔交易能够达成,则意味着Lloyds在减少其商用房地产业务支持部门的236亿英镑问题债务方面,又取得了一个进展.
Lone Star和Lloyds都拒绝就此发表评论.目前也未有其它细节被披露.(完)
--编译 高琦; 审校 沈以文
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。