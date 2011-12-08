主要国家经济指标预测--12月9日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月9日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 10月 顺差143 顺差153
出口(较前月) -1.0% +0.9%
进口(较前月) +0.5% -0.8%
0745 法国年内迄今财政预算(亿欧元) 10月 -- 赤字927
0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.3% -1.7%
0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 +0.2% -0.8%
(较上年同期) +13.2% +14.1%
产出物价(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +5.4% +5.7%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.4%
0930 英国贸易收支(亿英镑) 10月 逆差94 逆差98.1
对非欧盟贸易收支(亿英镑) 逆差55 逆差57.2
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 10月 顺差6 顺差12.5
进口 385.5 384.7
出口 395.0 397.2
1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 -0.2% -0.9%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 10月 逆差435 逆差431.1
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月初值 65.5 64.1
现况指数 78.0 77.6
预期指数 57.5 55.4
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 12月2日当周 -- 120.9
12月8-13日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 11月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +3.4%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0030 澳洲就业人数(万人) 11月 减少0.63 增加1.0
全职就业人数(万人) 减少3.99 --
就业参与率 65.5% 65.6%
失业率 5.3% 5.2%
0100 韩国央行基本利率 12月 3.25% 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 11月 45.0 --
1200 英国央行量化宽松总规模(亿英镑) 12月 2,750 2,750
利率决定 0.5% 0.5%
1245 欧洲央行利率决定 12月 1.00% 1.00%
1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 18.11 20.00
1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.2% +0.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 38.1 39.5
初请失业金人数四周均值(万人) 39.325 --
续请失业金人数(万人) 11月26日当周 358.3 370
1500 美国趸售(批发)库存 10月 +1.6% +0.3%
趸售销售 +0.9% +0.4%
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.2% --
(较上年同期) +5.1% --
2350 日本GDP(较前季) 第三季修正值 +1.4% +1.3%
GDP环比年率 +5.6% +5.2%
2350 日本大型制造业景气判断指标(BSI) 第四季 负6.1 -- (完)
--整理 兰秀娟/李春喜;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。