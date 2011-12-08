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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 11:17 BJT

〔中国新债〕广西农垦集团将於下周二发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月8日电---中国广西农垦集团有限责任公司周四公告称,将於下周二(13日)簿记建档
发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  这是广西农垦集团今年第二期短融,此前曾於5月3日发行了10亿元一年期短融,票面利率5.15%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 广西农垦集团  20        5       12  12/13簿记建档  光大银行      AA        12/15      12/16
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 林高丽

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