〔中国钢铁〕2015年末铁矿石需求量将达11.3亿吨,焦炭达3.8亿吨--工信部

路透北京12月8日电---中国工业与信息化部称,"十二五"(2011-2015年)末,中国钢铁业对铁矿石的需求量为11.3亿吨,焦炭的需求量为3.8亿吨.

工信部网站刊登对《钢铁工业"十二五"发展规划》解读文件称,十二五期间中国对铁合金和耐火材料需求量分别为2,800万吨和1,500万吨.

中国工业和信息化部11月初发布钢铁工业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,2015年中国国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨.[ID:nCN1200578]

工信部的解读文件称,一定时期内,长流程在中国钢铁生产仍将占据统治地位,废钢资源难有大幅增加,铁钢比将保持相对稳定.

对於《规划》在目标中提出,2015年末,前十家钢铁企业产业集中度提高到60%.这在现有的基础上提高了12个百分点.主要是考虑到中国钢铁企业兼并重组的复杂性,产业集中度难以在短期内大幅度提高;钢铁工业规模大、分布散,钢铁企业多种所有制并存.

中国钢铁工业有7,000多家企业,其中生产粗钢的企业500多家,平均规模仅100多万吨,前四家钢铁企业粗钢产量仅占全国总产量的27.8%,远落後于美、日、韩70%~90%的水平.产业集中度低,一定程度上导致或加剧了盲目投资、重复建设以及无序竞争等问题.(完)

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