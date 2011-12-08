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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 11:29 BJT

〔中国新债〕农六师国资公司下周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海12月8日电---中国农六师国有资产经营有限责任公司周四公告称,将於下周四(15日)
簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 农六师        10        5       12  12/15簿记建档  中国银行      AA        12/19      12/20
 国有资产公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曾菱; 审校 黄凯

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