〔路透调查〕加元受欧债危机影响料走软,但一年後料升破平价水准

* 加元/美元一个月後料在1.02加元,三个月後在1.03加元

* 加元/美元有望在六个月後反弹至1.01加元

* 加元/美元一年後料来到0.99加元

* 此次调查中,加元汇率预估弱於一个月前的调查

路透多伦多12月7日电---周三公布的路透调查显示,加元兑美元未来数月料走软,然後会再回升至当前水准,且现在开始的一年後,加元料升破平价水准.

路透此次访问的48位全球外汇分析师对加元短期前景的预估,较一个月前的类似调查稍显悲观,因全球经济成长放缓,且许多人预期欧债危机在好转之前会进一步恶化.

受访分析师预估中值显示,加元兑美元一个月後料为1.02加元或0.9804美元,三个月後料为1.03加元或0.9709美元,六个月後达到1.01加元或0.9901美元.

加元兑美元CAD=D4周三交投在1.01加元附近.

最近给市场以冲击的即是本周标准普尔威胁调降欧元区金融救援基金的信贷评级,欧洲领导人此时在就主权债务危机寻求政治解决办法.

道明证券(TD Securities)首席外汇策略师Shaun Osborne说,"欧洲目前存在一个很明确的出路,领导人似乎正朝这个方向迈进.但我们只是担心,尽管我们有几分认为(对欧元区来说)财政联盟是基於可持续发展的唯一出路,但我们尚不十分肯定政客们是否能够真正足以迅速的行动来避免市场出现无序状况."

"但即使有所进展,经济成长放慢、量化宽松,以及(欧洲央行)大幅下调利率,这至少在明年初之前,都暗示欧元会进一步下滑,从而扶助美元温和上升."

加元兑美元一年後料升至0.99加元或1.01美元.

11月时的路透调查显示,该货币对一个月和三个月後水准为1.01加元,六个月後达至平价水准,一年後升至0.985加元.(完)