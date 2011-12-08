俄罗斯总统梅德韦杰夫微博爆粗口,辱骂反对派

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月7日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周三在其Twitter官方微博上以粗俗语言辱骂反对派人士，在网上引发不小的骚动。
梅德韦杰夫和总理普京大权在握，日益遭到示威者反对。示威者称周日的国家杜马选举不公平。
微博写道：“如果有人在博客中写出‘骗子和小偷党’，那麽他无疑是一头蠢驴。”
“骗子和小偷党”是反对派形容执政的统一俄罗斯党的说法。反腐博客作者纳瓦尔尼(Alexei Navalny)首创这一说法，他周二因支持反普京示威运动而被判15天监禁。
克里姆林宫表示，梅德韦杰夫的账户出现了“一条不适当的微博信息”，并称一名官员应为此负责。声明称：“他们将对此进行惩处。”
这条微博似乎颠覆了梅德韦杰夫儒雅、Twitter迷的领导人形象。
原始微博内容可见于此处： twitpic.com/7pfly7。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：张家伟
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