俄罗斯总统梅德韦杰夫微博爆粗口,辱骂反对派

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月7日电---俄罗斯总统梅德韦杰夫周三在其Twitter官方微博上以粗俗语言辱骂反对派人士，在网上引发不小的骚动。

梅德韦杰夫和总理普京大权在握，日益遭到示威者反对。示威者称周日的国家杜马选举不公平。

微博写道：“如果有人在博客中写出‘骗子和小偷党’，那麽他无疑是一头蠢驴。”

“骗子和小偷党”是反对派形容执政的统一俄罗斯党的说法。反腐博客作者纳瓦尔尼(Alexei Navalny)首创这一说法，他周二因支持反普京示威运动而被判15天监禁。

克里姆林宫表示，梅德韦杰夫的账户出现了“一条不适当的微博信息”，并称一名官员应为此负责。声明称：“他们将对此进行惩处。”

这条微博似乎颠覆了梅德韦杰夫儒雅、Twitter迷的领导人形象。

原始微博内容可见于此处： twitpic.com/7pfly7。（完）