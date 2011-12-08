《中国公开市场分析》连续第二周净回笼,央票利率持稳彰显政策微调初衷

* 连续第二周净回笼,累计1,250亿元

* 宽松资金面和政策放松预期推升央票需求

* 但各期限央票发行利率均持平

* 央行维稳市场再次表明政策放松的微调性质

路透上海12月8日电---中国人民银行公开市场连续第二周净回笼,累计规模达到1,250亿元人民币,且各期限央票发行利率均持平.尽管刚刚下调了存款准备金率,但央行还是清晰的表明了维稳市场的态度,以及政策放松的微调性质,令短期内政策进一步松动的预期降温.

分析人士并称,下调存准率导致的宽松资金面和政策放松预期,是本周一年期央票需求放量的主要推力,但後市却未必能够延续.预计公开市场操作近期仍将保持净回笼态势,但考虑到年底前到期量少而资金需求较多,因此回笼力度不会很大.

"央行很可能回到一边降存准率,一边利用公开市场微调的节奏上来,"北京一银行交易员说.

他称,调降存准率一次释放的流动性非常大,央行公开市场正好可以起到一个调节阀的作用,但在操作工具的使用上应该是以短期品种为主.

他并表示,本周一年期央票需求增加存在一定的特殊性,但通过正回购操作的放量,市场还是可以判断出,央行的本意是想通过加强短期工具的使用,调节市场流动性,并且增加未来公开市场操作的灵活性.

中国央行从周一(5日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.这是时隔近三年之後,中国央行首次下调存款准备金率.此举向市场释放了流动性3,500-4,000亿元,并且预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

央行公告显示,今日稍早招标的60亿元三个月期央票,中标收益率连续第15次持平於3.1618%;今日还进行了300亿元,91天期正回购操作,中标利率亦持稳於3.16%.周二发行的500亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第三周持平於3.4875%;同时进行的500亿元28天期正回购操作,中标利率续稳在2.80%.

**强调政策微调性质**

上海一位券商分析师表示,市场一直认为公开市场有着某种政策调控的导向作用,通过央票发行量以及结果的变化,可以判断央行在利率和数量工具上的取舍,以及调控的力度等等.

"我认为一年央票利率没动,意味着短期内不会看到有类似降息的举措了,政策还没到全面放松的时候,"他说.

他并称,虽然存准率下调揭开了货币政策转向宽松的序幕,但央行力图通过公开市场操作平抑市场中涌现的货币政策进一步宽松的预期,进而传递其一贯坚持的"微调"预期.

因通胀见顶,为保经济稳健增长,中国政府高层已提出要更加注重政策的灵活性,适时适度进行政策预调和微调.不过此次存准率的下调早于预期,多少令投资者感到有些亢奋.

但也有市场人士认为,随着存准率的下调,货币的放松已经得到确认,一年期央票发行利率企稳只是阶段性的,其无法改变公开市场发行利率下行的大趋势.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

央行公开市场上周净回笼资金240亿元,前周则为净投放220亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 500

(周四) 60

正回购 (周二) 500

(周四) 300

央票到期 50

正回购到期 300

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1,010 (完)