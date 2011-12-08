〔中国货币市场〕回购利率基本持稳,公开市场净回笼放量影响暂有限(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海12月8日电---中国银行间市场周四早盘质押式回购利率CNREPO=CFXS基本持稳,本周公开市场净回笼量增至逾千亿元人民币,但对货币市场影响暂有限,流动性仍维持宽裕.

交易员指出,本周一存准率下调投放了大量流动性,足以抵消公开市场净回笼的影响,而且随着财政存款的逐步释放,资金面预期也并不紧张.

央行公开市场今日招标发行的60亿元三个月期央票,中标收益率连续第15次持平於3.1618%;同时进行了300亿元正回购操作,期限91天;据此计算,本周公开市场净回笼1,010亿元人民币,较上周的240亿元明显放量.

"钱还是挺好借的,而且现在离年底还有几周,资金需求也不是那麽迫切,"华东一银行交易员称.

他并认为,公开市场净回笼加力,很大程度上是因为资金恢复宽裕後,机构在公开市场的需求有所回暖,因此对资金面的冲击也比较有限.

中国人民银行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

一般情况下,临近年末财政部门会将存放在中国人民银行的国库资金移到商业银行,转为存款进行消费或支出,这将增加商业银行的流动性.

以下为早盘主要货币市场利率报价及成交情况:

北京时间12:23 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8659 2.8741 -0.82 2,860.73

七天CN7DRP=CFXS 3.4657 3.4439 +2.18 640.05

14天CN14DRP=CFXS 3.5041 3.4797 +2.44 60.99

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8623 2.8723 -1.00 792.03

七天CHICNY7D=CFXS 3.5007 3.4436 +5.71 131.14

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5700 1.2400 +233.00 300.13

七天CN7DRP=CFXS 2.7100 2.2000 +51.00 60.10

14天CN14DRP=CFXS 2.8600 2.7550 +10.50 4.57

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8873 2.8801 +0.72

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.4800 3.4333 +4.67

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.7000 3.4600 +24.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8596 2.8696 -1.00

七天SHICNYSWD= 3.4692 3.4308 +3.84

三个月SHICNY3MD= 5.4711 5.4842 -1.31

===============================================================================(完)

--发稿 边竞; 审校 黄凯

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