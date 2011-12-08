《企业看点》--12月8日财务活动报导摘要

路透12月8日电---以下为其它媒体周四对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博引述嘉汉林业TRE.TO首席执行官(CEO)Judson Martinas的话报导称,该公司可能进行私有化.遭到欺诈指控以来,嘉汉林业股价大跌了四分之三,该公司正在努力恢复财务状况和声誉.[ID:nCN1270286]

* 日本经济新闻报导称,日立(6501.T)计划明年初与一家印度公司签署合资企业协议,制造轨道车辆.[ID:nCN1270140]

* 金融时报周四报导称,芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE拟出售旗下奢侈品手机品牌Vertu,因其正整顿业务以更好地与其他智能手机制造商展开竞争.[ID:nCN1270144]

* 据媒体报导,波音(Boeing)(BA.N)与世界第二大包裹递送公司联邦快递(FedEx)(FDX.N)及Southwest Airlines(LUV.N)的交易分别接近达成.[ID:nL3E7N8013]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)