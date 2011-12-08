〔澳新汇市〕疲弱就业数据令澳元小跌,欧洲情势主宰市况

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 就业数据疲软且澳洲央行降息,但澳元依然坚韧
* 新西兰央行维持利率不变
* 澳元兑新西兰元下跌0.4%
路透惠灵顿/悉尼12月8日电---澳元周四小跌,因就业数据逊於预期,增强了澳洲央行将进一步降息的预期,而新西兰元上涨.欧洲一连串重要事件即将揭幕.
澳元全线下滑,因此前公布的数据显示,澳洲11月就业人口减少6,300人,逊於预期的增长10,000人.失业率升至5.3%.[ID:nCN1267340]
澳元兑美元AUD=D4一度跌至1.0233的盘中低点,後反弹至1.0260,纽约尾盘报1.0286.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。