〔澳新汇市〕疲弱就业数据令澳元小跌,欧洲情势主宰市况

* 就业数据疲软且澳洲央行降息,但澳元依然坚韧

* 新西兰央行维持利率不变

* 澳元兑新西兰元下跌0.4%

路透惠灵顿/悉尼12月8日电---澳元周四小跌,因就业数据逊於预期,增强了澳洲央行将进一步降息的预期,而新西兰元上涨.欧洲一连串重要事件即将揭幕.

澳元全线下滑,因此前公布的数据显示,澳洲11月就业人口减少6,300人,逊於预期的增长10,000人.失业率升至5.3%.[ID:nCN1267340]