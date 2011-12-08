〔日本数据〕11月服务业景气判断指数降至45.0,显示忧虑加深

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月8日电---日本内阁府周四公布的一项调查显示,11月服务业景气判断指数降至45.0,显示对於全球经济以及日圆升值损及信心的忧虑加深.
这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由於这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".10月服务业景气判断指数为45.9.
11月展望指数从上月的45.9跌至44.7.该指数代表对未来状况的信心水平.
日本内阁府维持对调查的评估,称经济复苏步伐正在放缓,部分归因于日圆近期走强.
日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)
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--编译 郑茵;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。