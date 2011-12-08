〔日本数据〕11月服务业景气判断指数降至45.0,显示忧虑加深

路透东京12月8日电---日本内阁府周四公布的一项调查显示,11月服务业景气判断指数降至45.0,显示对於全球经济以及日圆升值损及信心的忧虑加深.

这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员,由於这些人员较接近消费者和零售业趋势,被称为"经济观察者".10月服务业景气判断指数为45.9.

11月展望指数从上月的45.9跌至44.7.该指数代表对未来状况的信心水平.

日本内阁府维持对调查的评估,称经济复苏步伐正在放缓,部分归因于日圆近期走强.

日本内阁府自2001年8月开始编撰该数据.(完)

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