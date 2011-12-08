《外汇动态》日本投资者10月卖超德债和英债,继续大举购买美国公债

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0521GMT--日本财务省数据显示,日本投资者10月卖超德国和英国主权债券,并继续大举买进收益低但流动性高的美国公债,对於欧洲债务危机可能扩散的忧虑成为这个月的主旋律.
日本投资者10月卖出价值6,849亿日圆(88.2亿美元)的德债以及1,883亿日圆的英债,後者抛售规模为2009年4月以来最大.该月的美债购买规模达到9,143亿日圆,9月购买总额为1.8812万亿(兆)日圆.(完)
--编译 吴云凌;审校 艾茂林
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。