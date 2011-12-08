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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 13:37 BJT

《外汇动态》日本投资者10月卖超德债和英债,继续大举购买美国公债

0521GMT--日本财务省数据显示,日本投资者10月卖超德国和英国主权债券,并继续大举买进收益低但流动性高的美国公债,对於欧洲债务危机可能扩散的忧虑成为这个月的主旋律.

日本投资者10月卖出价值6,849亿日圆(88.2亿美元)的德债以及1,883亿日圆的英债,後者抛售规模为2009年4月以来最大.该月的美债购买规模达到9,143亿日圆,9月购买总额为1.8812万亿(兆)日圆.(完)

--编译 吴云凌;审校 艾茂林

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