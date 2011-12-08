(重温稿)《中国数据观测》内外需不振恐致11月进出口增速大幅放缓,贸易顺差缩窄

* 公布内容: 11月进出口贸易数据

* 公布时间: 12月10日(周六)

--调查结果:

指标 11月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 10.9 6.0-18.0 15.9 34.9 21

进口(%) 19.0 15.0-26.0 28.7 37.7 21

贸易顺差(亿美元) 143.0 70-237 170.33 228.9 21

--数据要点:

路透调查综合22位分析师预测显示,在欧债危机蔓延拖累外需疲软及国内经济缓慢回落背景下,中国11月进出口同比增速均将大幅放缓,料分别降至19.0%和10.9%;当月贸易顺差料缩小至143亿美元.

中金公司研究报告分析指出,目前欧债危机的不确定性仍然极大,且发达国家复苏依然乏力,外需疲弱态势下,未来几个月中国贸易顺差料将继续缩减.

中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)中新订单指数降至萎缩区间,为2009年1月来首见;同时,新出口订单指数亦环比大降3.0个百分点,反映内外需形势均不乐观.

不过,上周中国於三年来首降存款准备金率,或标志着已正式进入货币政策放松周期,这有望对内需形成一定支撑.

中国商务部部长陈德铭此前表示,鉴於明年经济形势比较复杂,出口增速将放缓.不过,今明两年中国的贸易顺差可能会进一步缩小,贸易更趋於平衡.[ID:nCN1248050]而中国副总理王岐山周一称,中国要继续保持外贸政策的稳定性和连续性,并积极扩大进口.[ID:nCN1261000]

--市场影响:

如果进出口增幅明显逊於预期,则投资者对未来国内外经济前景的担忧将愈发升温,在继续拖累中国股市下行的同时,还会打压原油CLc1等大宗商品价格及商品货币澳元AUD=等.中国股市沪综指.SSEC11月累计下跌5.5%.

不过若进出口数据表现强劲,大幅胜於预期,则将向市场传递海内外经济形势趋向乐观的讯号,从而增强投资者信心.

但如果10月贸易顺差高於预期,将为美国指责中国汇率增添理由,从而加剧人民币升值压力.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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中国农行 12.0 20.0 15.20

澳新银行 9.1 17.3 14.30

交通银行 10.8 18.8 15.00

西班牙对外银行 11.0 18.0 9.07

中银国际 15.0 17.0 23.70

交银国际 6.0 19.0 7.00

美银美林 12.5 23.0 11.30

莫尼塔投资 18.0 26.0 16.58

中国建行 6.3 15.0 13.00

中金公司 14.0 22.3 15.30

中信证券 14.3 20.1 17.90

国开证券 12.3 20.1 14.83

华融证券 10.1 18.9 13.30

华宝信托 10.4 20.0 19.00

兴业银行 12.0 21.4 13.00

ING金融市场 8.5 18.0 12.40

北京领先国际金融 12.0 15.0 21.72

上海证券 16.0 25.0 14.80

申银万国 7.7 15.9 14.00

法新银行 10.0 19.0 13.40

渣打银行 10.0 21.0 11.00(完)