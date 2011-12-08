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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 14:31 BJT

〔印尼央行〕一如预期维持指标利率在6.0%不变,称利率仍符合通胀目标

路透雅加达12月8日电---印尼央行周四维持指标利率BIPG在6.0%不变,一如预期.并表示:

* 指标利率与通胀目标仍相符

* 今年通胀率可能在4%以下,2012年与2013年通胀率目标介於3.5%-5.5%

* 预计2012年GDP增长率为6.3%-6.7%,2013年增幅为6.4%-6.8%

* 卢比走势仍与地区货币相一致

* 将确保卢比与美元流动性充足

* 预计近期的降息将刺激经济

* 当前的指标利率水平有助於金融稳定以及减轻全球经济放缓带来的影响

* 预计卢比IDR=汇率将稳定在当前水平.(完)

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