〔印尼央行〕一如预期维持指标利率在6.0%不变,称利率仍符合通胀目标

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透雅加达12月8日电---印尼央行周四维持指标利率BIPG在6.0%不变,一如预期.并表示:
* 指标利率与通胀目标仍相符
* 今年通胀率可能在4%以下,2012年与2013年通胀率目标介於3.5%-5.5%
* 预计2012年GDP增长率为6.3%-6.7%,2013年增幅为6.4%-6.8%
* 卢比走势仍与地区货币相一致
* 将确保卢比与美元流动性充足
* 预计近期的降息将刺激经济
* 当前的指标利率水平有助於金融稳定以及减轻全球经济放缓带来的影响
* 预计卢比IDR=汇率将稳定在当前水平.(完)
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。