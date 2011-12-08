《国际主要央行公开市场操作一览》--12月8日

路透上海12月8日电---上周四以来美联储在公开市场操作中买入长期债券,卖出短期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/7 卖出通胀保值债券 -13.30 04/15/2012 - 04/15/2014

12/6 买入公债 25.12 02/15/2036 - 11/15/2041

12/5 买入公债 49.02 12/31/2017 - 11/15/2019

买入公债 17.36 08/15/2022 - 02/15/2031

12/2 卖出公债 86.30 04/15/2013 - 10/31/2013

买入公债 25.12 02/15/2036 - 11/15/2041

《本周主要新闻》

--美联储主席贝南克驳斥有关美联储在金融危机期间向银行提供了7.77万亿(兆)美元乃至更多贷款的报导,称该报导存在"惊人误差和错误".[ID:nCN1267806]

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称,美联储必须立即采取行动,向奄奄一息的美国经济复苏注入新鲜活力,否则该国有陷入长期低成长的风险.[ID:nCN1264488]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/7 七天期反向交易 16.02亿美元 0.58%(固定利率)

84天期反向交易 506.85亿美元 0.59%(固定利率)

12/6 七天期反向交易 2,521.00 1.25%(固定利率)

七天期定期存款 -2,070.00 0.65%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼说,实质经济浮现大规模停滞的趋势,甚至可能陷入日本式的低成长和低通胀局面.他说欧洲明年可能经历"实际上的停滞".[ID:nCT0488135]

--欧洲央行执委会成员史塔克表示,急需找到应对欧债危机的解决办法,否则将造成广泛的宏观经济和金融灾难.不过他称,解决办法掌握在政治领导人而非欧洲央行手中,并敦促欧元区推进"某种"财政联盟.[ID:nCN1260836]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 28,410

上周三 32,080

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当期变化 -3,670

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员石田浩二称,该央行需要继续防范日本经济面临的下行风险,因欧洲局势高度不确定.[ID:nCN1252070]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持0.87%,91天期存单利率为0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行4,087亿台币存单,相较存单到期金额4,266亿,存单发行余额减少179亿.[ID:nCT0423472]

--台湾央行周二表示,当日共发行504.5亿台币存单,相较存单到期金额190亿,存单发行余额增加314.5亿.[ID:nCT0488261]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,941.5亿台币存单,相较存单到期金额2,127亿,存单发行余额减少185.5亿.[ID:nCT0487891](完)

--整理 李宏薇; 审校 周晓峰

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]