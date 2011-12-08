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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 14:22 BJT

〔韩国股市〕收低0.4%,受银行和科技类股下跌与机构卖盘打压

路透首尔12月8日电---韩国股市周四收低,因欧盟领导人重要峰会之前谨慎情绪仍然笼罩市场,此外银行与科技类股下跌、机构投资者卖盘也令大盘承压.

韩国综合股价指数.KS11收低0.37%,报1,912.39点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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