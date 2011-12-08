《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动

路透首尔12月8日电---韩国央行周四一如预期连续第六个月维持利率不变,以应对通胀持续和欧元区债务危机扩散风险的共同影响.[ID:nCN1267360]

韩国央行发言人宣布,货币政策委员会决定维持七天附买回协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变,但他未多加说明.

路透此前访问的所有22名分析师都预期,韩国央行将按兵不动,而对下次政策变动方向的两种看法势均力敌,16名受访者中有八名预计将加息,而另外八名则预计将减息.[ID:nCN1204108]

以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点):

2011年 6月10日 调升25个基点至3.25%

2011年 3月10日 调升25个基点至3.00%

2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%

2010年11月16日 调升25个基点至2.50%

2010年 7月 9日 调升25个基点至2.25%

2009年 2月12日 调降50个基点至2.00%

2009年 1月 9日 调降50个基点至2.50%

2008年12月11日 调降100个基点至3.00%

2008年11月 7日 调降25个基点至4.00%

*2008年10月27日 调降75个基点至4.25%

2008年10月 9日 调降25个基点至5.00%

2008年 8月 7日 调升25个基点至5.25%

2007年 8月 9日 调升25个基点至5.00%

2007年 7月12日 调升25个基点至4.75%

2006年 8月10日 调升25个基点至4.50%

2006年 6月 8日 调升25个基点至4.25%

2006年 2月 9日 调升25个基点至4.00%

2005年12月 8日 调升25个基点至3.75%

2005年10月11日 调升25个基点至3.50%

2004年11月11日 调降25个基点至3.25%

2004年 8月12日 调降25个基点至3.50%

2003年 7月10日 调降25个基点至3.75%

2003年 5月13日 调降25个基点至4.00%

2002年 5月 7日 调升25个基点至4.25%

*2001年 9月19日 调降50个基点至4.00%

2001年 8月 9日 调降25个基点至4.50%

2001年 7月 5日 调降25个基点至4.75%

2001年 2月 8日 调降25个基点至5.00%

2000年10月 5日 调升25个基点至5.25%

2000年 2月10日 调升25个基点至5.00%

1999年 5月 6日 设定利率目标在4.75%

* 代表非例行会议利率变动. (完)

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