《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月8日电---韩国央行周四一如预期连续第六个月维持利率不变,以应对通胀持续和欧元区债务危机扩散风险的共同影响.[ID:nCN1267360]
韩国央行发言人宣布,货币政策委员会决定维持七天附买回协议利率KROCRT=ECI在3.25%不变,但他未多加说明.
路透此前访问的所有22名分析师都预期,韩国央行将按兵不动,而对下次政策变动方向的两种看法势均力敌,16名受访者中有八名预计将加息,而另外八名则预计将减息.[ID:nCN1204108]
以下为韩国央行指标利率变动的历史(1百分点=100基点):
2011年 6月10日 调升25个基点至3.25%
2011年 3月10日 调升25个基点至3.00%
2011年 1月13日 调升25个基点至2.75%
2010年11月16日 调升25个基点至2.50%
2010年 7月 9日 调升25个基点至2.25%
2009年 2月12日 调降50个基点至2.00%
2009年 1月 9日 调降50个基点至2.50%
2008年12月11日 调降100个基点至3.00%
2008年11月 7日 调降25个基点至4.00%
*2008年10月27日 调降75个基点至4.25%
2008年10月 9日 调降25个基点至5.00%
2008年 8月 7日 调升25个基点至5.25%
2007年 8月 9日 调升25个基点至5.00%
2007年 7月12日 调升25个基点至4.75%
2006年 8月10日 调升25个基点至4.50%
2006年 6月 8日 调升25个基点至4.25%
2006年 2月 9日 调升25个基点至4.00%
2005年12月 8日 调升25个基点至3.75%
2005年10月11日 调升25个基点至3.50%
2004年11月11日 调降25个基点至3.25%
2004年 8月12日 调降25个基点至3.50%
2003年 7月10日 调降25个基点至3.75%
2003年 5月13日 调降25个基点至4.00%
2002年 5月 7日 调升25个基点至4.25%
*2001年 9月19日 调降50个基点至4.00%
2001年 8月 9日 调降25个基点至4.50%
2001年 7月 5日 调降25个基点至4.75%
2001年 2月 8日 调降25个基点至5.00%
2000年10月 5日 调升25个基点至5.25%
2000年 2月10日 调升25个基点至5.00%
1999年 5月 6日 设定利率目标在4.75%
* 代表非例行会议利率变动. (完)
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--编译 丁琦;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。