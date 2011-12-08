〔日本股市〕自四周高点下跌,受合约结算前获利了结打压(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京12月8日电---日本股市周四下跌,脱离四周高位.投资人在期货合约结算之前获利了结,同时市场气氛在欧洲关键事件之前转趋谨慎.
东京电力(9501.T)股价大跌,因有报导称政府将至少向其注资1万亿(兆)日圆(130亿美元),形同对其暂时国有化.东京电力负责运营在地震中受损的福岛核电站.
日本10月核心机械订单降幅远超预期[ID:nCN1270584],也令市场承压,拖累小松制作所(6301.T)等机械制造商股价下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。