〔日本股市〕自四周高点下跌,受合约结算前获利了结打压(更新版)

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路透东京12月8日电---日本股市周四下跌,脱离四周高位.投资人在期货合约结算之前获利了结,同时市场气氛在欧洲关键事件之前转趋谨慎.

东京电力(9501.T)股价大跌,因有报导称政府将至少向其注资1万亿(兆)日圆(130亿美元),形同对其暂时国有化.东京电力负责运营在地震中受损的福岛核电站.

日本10月核心机械订单降幅远超预期[ID:nCN1270584],也令市场承压,拖累小松制作所(6301.T)等机械制造商股价下跌.