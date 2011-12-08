〔中国债市〕人民币利率互换续盘整,政策放松预期降温令市场步入胶着

路透上海12月8日电---中国人民币利率互换(IRS)周四报价继续盘整,央行公开市场操作力图体现货币政策微调态度,这令短期内政策进一步松动的预期有所降温,市场步入胶着.

北京一银行交易员称,"市场变化挺小的,主要是做多的热情没有之前那麽高了."

公开市场周四发行的60亿元人民币三个月期央票收益率继续持稳.至此,中国央行已连续第二周净回笼,累计规模达到1,250亿元,且各期限央票发行利率均持平.尽管刚刚下调了存款准备金率,但央行还是清晰的表明了维稳市场的态度,以及政策放松的微调性质,令短期内政策进一步松动的预期降温.[ID:nCN1270550]

中国央行自周一起实施下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次下调存款准备金率.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]分析人士预计,此举料释放3,500-4,000亿元资金.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 2.9767/3.1050 2.6979/2.7936 2.7471/2.8414 2.8729/2.9700 2.7940/3.1260

周三 2.9700/3.0950 2.6950/2.7836 2.7414/2.8343 2.8886/2.9829 2.8250/3.1233

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变动 +0.0067/+0.0100 +0.0029/+0.0100 +0.0057/+0.0071 -0.0157/-0.0129 -0.0310/+0.0027

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,294.69亿元人民币,较9月的2,853.31亿元减逾五成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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