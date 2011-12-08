《亚洲经济分析》增长放缓将引发政策放松,2012年下半年或迎来反弹

* 未来数月亚洲经济体将走弱

* 放宽政策使经济有望在2012年下半年反弹

* 对亚洲其它国家来说,中国前景愈发重要

* 刺激举措是否会引燃通胀乃一大忧虑

亚洲经济记者 Emily Kaiser; 编译 王洋/白云

路透新加坡12月8日电---未来数月亚洲经济增长料将磕磕绊绊,这将引来一系列降息举措和刺激性支出激增,而这些支持措施最终或为2012年下半年亚洲经济强劲复苏铺平道路.

野村驻香港首席亚洲经济分析师Rob Subbaraman表示:"2012年的流行语将是'亚洲悠悠球'.亚洲经济体遭受打击越大,反弹动力就越强."

认为福祸相倚的观点成为分析师年底展望中常见的主题.

业界广泛预计印度、印尼、泰国和菲律宾明年都会降息.而台湾、马来西亚和韩国大选临近让其政府支出有可能进一步放松.此外中国也有可能继续下调银行存款准备金率,以刺激信贷.

不过先抛开亚洲政策制定者将放松政策这一基本假设不谈,对於各国如何将度过经济动荡,业界缺乏一致看法.欧债危机愈演愈烈,中国房地产市场下滑让人担忧,而且美国经济增长充满不确定性,这中间存在太多变数.

**资本外逃担忧**

根据国际清算银行(BIS)的数据,欧洲银行业在除日本外亚洲国家有1.4万亿美元曝险.如果欧债危机恶化,导致欧洲银行业收紧,可能会造成这些银行在不发预警的情况下撤回对亚洲的部分投资.亚洲将面临资本突然外逃的风险.

美银美林驻新加坡分析师Chua Hak Bin表示,新加坡是面临这种风险最高的国家之一.欧洲银行业对新加坡的曝险相当於该国国内生产总值(GDP)的83%.而马来西亚的这一比例为25%.

很难预测欧洲银行业者是否会,以及何时何地撤走对亚洲的投资.

近几个月,外资突然大举撤出印尼债市和印度股市,一波全球性避险情绪露出端倪.不过还很难追踪银行的去杠杆化程度实际上有多大.通常被认为最可信的BIS数据,会有六个月左右的时滞.

野村的Subbaraman称,根据从市场消息人士那里搜集的小道信息,"现在好像还没有出现过欧洲银行业大举撤资的情形,"不过他表示,发生这种撤资的可能性"很大".