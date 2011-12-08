〔投行观点〕明年中国经济增长将"软着陆",保增长政策面临诸多挑战--中金

路透北京12月8日电---中国大型投行--中金公司最新发布的研究报告称,面临潜在增长率放缓和外围不确定性带来的政策失误的风险增加,估计明年中国经济增长的目标可能下调.即便如此,保增长政策的执行将面临诸多挑战,灵活性将成为政策的最主要特征.

报告认为,2012年欧债危机笼罩下全球经济面临巨大不确定性,中国国内经济自主增长动能下降.预计基准情形下明年的经济增长将是"软着陆":GDP增长8.4%,消费贡献上升,投资贡献下降,净出口负贡献.

"最大的风险仍在外部.欧债危机如果恶化成全球金融危机,中国出口将受到较大的冲击,同时资本流出增加."报告称,此种情况下政策需加大刺激力度,但再现2009年大规模投资刺激的可能性不大,经济增长面临较大的下行风险.

中金表示,与2009年相比,国际经济最终不一定那麽差,但国内宏观政策面临多重纠结,复杂程度有过之而无不及.

预计明年货币政策维持稳健基调,但总量放松的逆周期操作已开始.预计M2增速目标在14%左右,因为新增外汇占款下降,实现目标可能需要新增贷款达到9-10万亿人民币的水平.

政策措施可能包括:法定存款准备金率多次下调;贷存比等审慎监管措施逆周期微调;通过增加银行间流动性或调低基准贷款利率降低融资成本.但在2008-09货币信贷大幅扩张造成的负面影响犹存的情况下,当局将有多大的力度推动信贷扩张有不确定性.

同样的纠结体现在房地产和汇率政策上.房地产相关的固定资产投资开始放缓,近期市场对放松行政性控制措施的预期增加.但如果货币信贷条件和行政性控制措施同时放松,调控将前功尽弃.中金认为,在税收等长效性机制发挥作用前,放松控制投资需求的行政性措施的可能性小.

报告称,近期资本流出增加,人民币贬值压力初露端倪.从一定意义上讲,现在是增加汇率弹性,增加双向波动的好时机.但国际金融市场动荡,国内非政府部门过去长时间累积了过量的人民币资产,本外币资产配置严重失衡,人民币贬值的预期可能加剧资本流出.

中金的判断是人民币对美元汇率将小幅双向波动,政策当局不会容忍较大幅度的贬值.

财政政策方面,报告预计将维持积极的基调,结构性减税是主要看点.预计明年总体的财政收支将对经济有小幅扩张的影响.税制改革方面,有减有增的结构性减税将从多角度瞄准调结构的政策目标:改善收入分配、促进消费和服务业发展,促进节能减排的长效机制.(完)