〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶窄幅震荡收低,关注欧洲重要事件

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四下滑,盘中窄幅波动.投资者在欧洲重要事件前夕离场观望,这些事件中包括欧盟领导人为应对债务危机举行的峰会.
TOCOM指标期胶5月合约<0#JRU:>结算价下跌0.6日圆或0.2%,至每公斤291日圆,盘中在292.6日圆至288.2日圆之间交投.
上海期胶主力5月合约SNRK2下跌0.4%,收报每吨26,615元人民币.成交808,000口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。