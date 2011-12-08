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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 15:39 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶窄幅震荡收低,关注欧洲重要事件

路透东京12月8日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四下滑,盘中窄幅波动.投资者在欧洲重要事件前夕离场观望,这些事件中包括欧盟领导人为应对债务危机举行的峰会.

TOCOM指标期胶5月合约<0#JRU:>结算价下跌0.6日圆或0.2%,至每公斤291日圆,盘中在292.6日圆至288.2日圆之间交投.

上海期胶主力5月合约SNRK2下跌0.4%,收报每吨26,615元人民币.成交808,000口.

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