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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 15:53 BJT

〔全球金市〕金价微跌,投资者对欧债危机的化解不抱多大期望

路透新加坡12月8日电---金价周四连同股市小幅下跌,因市场怀疑欧洲领导人在周五的重要峰会上是否能够出台详细计划,遏制欧元区的债务危机.

欧盟峰会前一天,对於出炉有力计划应对欧元区债务危机的期望低落,而德国一位高级官员悲观评论以及显示欧洲银行业紧张程度加剧的数据,进一步打击市场的预期.[ID:nCN1269588]

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