〔全球金市〕金价微跌,投资者对欧债危机的化解不抱多大期望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月8日电---金价周四连同股市小幅下跌,因市场怀疑欧洲领导人在周五的重要峰会上是否能够出台详细计划,遏制欧元区的债务危机.
欧盟峰会前一天,对於出炉有力计划应对欧元区债务危机的期望低落,而德国一位高级官员悲观评论以及显示欧洲银行业紧张程度加剧的数据,进一步打击市场的预期.[ID:nCN1269588]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。