〔表格〕中国11月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月9日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速(%) 2011年11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 居民消费价格指数(CPI) -0.2* 0.1 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1 -0.2 1.2 工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.7* -0.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 0.8 规模以上工业增加值 -- 0.90 1.16r 0.96r 0.86r 1.37r 0.97r 0.94r 1.15r 0.96r 固定资产投资(不含农户) -- 1.34 0.19r 1.70r 1.38r -0.43r 0.98r 2.64r 2.07r 1.34r 社会消费品零售总额 -- 1.30 1.35 1.30r 1.31r 1.35r 1.31r 1.32r 1.34r 1.30r 环比增速(%) 2011年/三季度 二季度 一季度 国内生产总值(GDP) 2.3 2.4r 2.0r 注: *表示新增内容 r表示根据季节调整模型自动修正後的数据. 除CPI和PPI外,其他指标环比数据自2011年4月起开始发布.(完) -- 表示数据暂不可得 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN] --发稿 苏丹; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。