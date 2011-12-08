《外汇动态》欧洲开盘:欧元在欧洲央行会议前持平,风险偏向上档

投资者静待欧洲央行利率决议出台,市场普遍认为,欧洲央行将降息25个基点至1%.市场参与者表示,降息已大致被市场消化.关注点在於欧洲央行总裁德拉吉是否会宣布更多流动性措施.很少有人认为会出台激进措施以支持欧元区二线国家债券.若欧洲央行作出任何加大购债力度的暗示,或将提振欧元.