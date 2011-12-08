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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 15:54 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元在欧洲央行会议前持平,风险偏向上档

0737GMT--欧元兑美元EUR=日内持平於1.3415,扳回稍早跌幅,当时在疲弱的澳洲就业数据公布後风险货币小跌.

投资者静待欧洲央行利率决议出台,市场普遍认为,欧洲央行将降息25个基点至1%.市场参与者表示,降息已大致被市场消化.关注点在於欧洲央行总裁德拉吉是否会宣布更多流动性措施.很少有人认为会出台激进措施以支持欧元区二线国家债券.若欧洲央行作出任何加大购债力度的暗示,或将提振欧元.

美元指数.DXY下跌0.1%,至78.353.美元兑日圆JPY=日内几无变动.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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