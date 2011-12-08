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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 16:10 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升穿110美元,关注欧洲央行会议及欧盟峰会

路透新加坡12月8日电---布兰特原油周四升至每桶110美元上方,因油市摆脱了美国上周原油库存增加这一数据的利空影响,转而期待欧洲央行(ECB)会议祭出进一步举措以支持经济成长.

周四晚些时候欧洲央行将举行今年最後一次货币政策会议,料将下调利率25个基点,此外,市场人士寄望欧洲政策制定者在周五峰会上就解决该地区债务危机的计划达成一致.

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