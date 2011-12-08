〔国际油市〕布兰特原油升穿110美元,关注欧洲央行会议及欧盟峰会

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月8日电---布兰特原油周四升至每桶110美元上方,因油市摆脱了美国上周原油库存增加这一数据的利空影响,转而期待欧洲央行(ECB)会议祭出进一步举措以支持经济成长.
周四晚些时候欧洲央行将举行今年最後一次货币政策会议,料将下调利率25个基点,此外,市场人士寄望欧洲政策制定者在周五峰会上就解决该地区债务危机的计划达成一致.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。