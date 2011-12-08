〔中国票据市场〕转贴利率跌幅收窄,受信贷规模限制和企业预期影响

路透北京12月8日电---中国票据市场转贴利率周四跌幅收窄.机构继续追逐相对价值较好的票据资产,然信贷规模的限制还是存在的,加之转贴利率续降的预期中,有企业倾向於等待更好的贴现时机,因而限制了转贴利率的跌速.

"票据转贴利率在下,"上海一国有银行交易员称,"规模限制,买不多;票源也不多,个人感觉整体供需(关系)还可以."

他进一步指出,相较于同期限的其他可选资产,票据收益较好,故买入机构会倾向於较长期限;但在转贴利率将持续下行的预期中,不那麽急需现金的企业,转而等待更有利的时机.

华东地区一商行资深票据交易员则指出,临近年底,企业的资金需求还是比较迫切;虽然当前转贴利率已接近前期低点,但通胀趋低及政策趋松的预期下,转贴利率年内或仍有下行空间.

国家统计局周五将公布11月居民消费价格指数(CPI),以及投资和消费等数据将,11月贸易数据将於本周六公布.路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在11月料延续回落态势,同期消费、工业生产和投资增速预计亦继续下滑,显示前期调控累计效应对经济的抑制作用仍在持续. [ID:nCN1261608]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6150/8.1567 9.0405/8.5969 10.4564/9.4800

上日 8.6520/8.1844 9.0413/8.6013 10.3350/9.4500

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变动 -3.70bp/-2.77bp -0.08bp/-0.44bp +12.14bp/+3.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3517%,较上日走平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1598/3.0938 3.2190/3.1670

上日 3.1518/3.0768 3.2090/3.1450

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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