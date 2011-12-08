《中国新债预测》进出口行三年固息债利率预测均值3.44%,五年为3.57%

* 招标品种: 进出口行三年固息债 五年固息债

* 招标金额: 150亿元人民币 120亿元

* 预测均值: 3.44% 3.57%

* 预测区间: 3.40%-3.50% 3.51%-3.62%

* 招标时间: 周五(9日)上午10:00-11:00 周五(9日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商) 7位(银行、券商)

路透上海12月8日电---中国进出口银行周五将招标发行两期金融债.路透调查显示,市场流动性依然偏于宽松,银行存在较强的配置需求,金融债的投资价值尚可,料此次招标的两期债需求向好,三年期品种利率预测均值为3.44%,五年期品种为3.57%,均低於二级市场水平.

交易员并指出,目前政策性银行债的收益率水平仍高於历史均值,具备较好的配置价值,其中三年期品种的价值更加明显.

"最後的中标利率应该比二级市场水平低,估计4-5个点(bp)吧"华东一银行交易员表示,"三年的品种需求会多一些,5年的品种最近收益率降的太多了,配置价值不如三年的."

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率3.4974%;五年期品种的最新收益率为3.5977%.

二级市场上,剩余期限约2.88年的进出口行固息债110317券最新成交收益率tCN110317=CFXS为3.50%,另一剩余期限约4.91年的进出口行固息债110318券成交tCN110318=CFXS在3.62%.

国海证券报告认为,目前三年期和五年期的政策性金融债收益率均高於历史均值,其中三年品种高逾30bp,五年期品种近20bp,具备较好的投资价值.

上述两期债为进出口行今年第21期和第22期金融债,以下为具体条款:

第21期 第22期

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发行总额 至多150亿元 首场120亿元

期限/计息方式 三年/固息 五年/固息

是否可追加发行 否 至多80亿元

招标时间 12月9日10:00-11:00 12月9日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 12月15日 12月21日

发行期 12月9日-12月15日 12月9日-12月21日

上市流通日 12月21日 12月27日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------.(完)