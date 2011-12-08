《外汇动态》欧元空头可能轧仓

0811GMT---部分欧元空头已经削减风险.一个月期欧元风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报2.1%,偏向卖权,11月初曾达纪录高位4.2%.三个月期交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP从本周初的130个基点回落至约110基点,11月底时处在接近160个基点的高位. 欧元兑美元EUR=在过去一周变动很小,因此现汇交易员可能仍是做空的.交易员在持有需要坏消息才能获利的仓位之时,也在评估好消息能够好到何种程度.轧空似乎可能发生.(完) --编译 隋芬;审校 白云 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=