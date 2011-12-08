〔中国债市〕现券收益率变化不大,本周央票发行持稳市场心态转淡定

路透上海12月8日电---中国银行间债市周四现券收益率基本波澜不惊.本周公开市场央票发行全部持稳,压制市场进一步做多热情,心态转向淡定.不过因央行未来继续下调存款准备金率甚至降息的可能性依旧存在,现券总体向好趋势未改.

上海一银行交易员认为,目前现券对本次下调存款准备金的利好反应基本到位.因公开市场"央票是个奇葩,(二级市场)收益率就是被它稳住了."

本周公开市场一年和三个月期央票发行收益率均持稳.其中一年期央票在二级市场收益率明显低於一级情况下持平,超出市场预期;另外,由於需求旺盛,本周公开市场实现净回笼1,010亿元人民币,创下逾半年来高点.不过因与下调存款准备金率因素对冲,市场资金面整体较为宽松.

该交易员解释说,市场对央行本周以一年央票为主的发行收益率,未能如预期下行而持稳,解读为央行不太乐于看到市场利率过快下行,因此进一步做多热情受抑.

全球经济快速降温以及国内通胀缓解,令中国加快放松货币政策的步伐.时隔近三年之後,中国央行周一(5日)起首次下调存款准备金率,以挽救下滑的实体经济.此举预示着货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253422]

剩余期限约0.94年的央票1101088券最新报价收益率tCN1101088=CFXM为3.4800%/3.4550%,上日尾盘为3.4700%/3.4499%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8636 3.4676

上日 2.8741 3.4439

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4680/3.4046

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6079/2.5359

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5330/3.4670 (完)

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--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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