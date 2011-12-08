更正:《外汇动态》澳元空头在1.0310面临重要关卡

(更正:内文澳元兑美元报价单位应为"美元",非"澳元";内文最後一段因译文有误,应为"作空且信心不足的交易商一定会在1.0310上方弃守空仓",非"交易商作空和信心不足肯定对澳元构成卖压")

0829GMT--虽然受澳洲11月就业数据表现疲弱[ID:nCN1267340]、交易员作空、以及降息预期升温多种利空因素的影响,但澳元兑美元AUD=D4依然表现坚韧.

亚洲国家央行的买盘,并购资金流及企业临近年底的买盘亦支撑澳元.

1.0300-20处挂有大量卖单.行权价为1.0310的大规模期权即将到期.100日移动均线切入位在1.0293.

作空且信心不足的交易商一定会在1.0310上方弃守空仓,但1.0310行权的期权可能颇具吸引力,令多头逼空受限.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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