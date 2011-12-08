《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦12月8日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元再度测试从11月25日低点1.3210引出的趋势线支撑点1.3350,该趋势线一直在抑制下行走势.只有向下突破该水准,才有可能瞄准11月低点1.3210.而1.3570和过去两周的高点仍是进一步上涨需要突破的重要水准.後市目标仍是再度测试10月低点1.3150,其後是1.3050,後者为1.1880至1.4940走势的61.8%回档技术位.若突破此水准,其後将瞄准年内低点1.2870.

美元/日圆:美元已跌破77.70日圆的趋势线支撑,在当前水平迟迟无法上涨令人担忧.若跌破77.20/30区域,上述假设就会减弱,而且可能持续走低,看向下一道关键支撑76.20/30区域,若再跌破则将为跌至75.30打开大门.主要目标仍是升向趋势线阻力位79.00,但首先需要突破78.30.

欧元/英镑:昨日的下跌应会持续,周线将收在200周移动均线水准0.8565英镑下方.在此之前,仍存在轧空回升至上周高位0.8620的可能,在这之上是强大阻力位0.8650/70区域和55周移动均线.若升破0.8670,则将再度瞄准0.8730.另一个重要支撑位在从2008年10月低点0.7695引出的趋势线支撑点0.8385.

英镑/美元:昨日的上涨令英镑接近55日移动均线1.5745,但这一水准限制了涨势,英镑後市进一步上涨仍面临一定的限制.只有突破55日移动均线和上周高位1.5780,才能进一步升向1.5825.若再突破这一水准,或将进一步升向1.5900.(完)

--编译 王洋;审校 沈以文

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