〔中国汇市〕人民币兑美元收涨,期待欧盟峰会成果非美货币或反弹(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收涨,但第七日盘中触交易区间下限

* 美元卖盘涌现补充流动性,交投趋活跃

* 交易区间下限交投现象或延续至年底

* 欧盟峰会召开在即,非美货币有望短暂反弹

路透上海12月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四略收涨,不过仍连续第七个交易日盘中触及交易区间下限.美元卖盘略微涌现,一定程度缓解多日的"美元荒",人民币下行动力有所减弱,但总体强势美元气氛仍弥漫.

交易员称,投资者对欧盟峰会结果充满憧憬,非美货币或存在一定上涨空间,因此近两日来境内即期美元涨势稍缓.同时企业客户年底结售汇活跃,今日有大量结汇客盘抛出缓解美元匮乏,令市场成交趋活跃.

但恒生银行(中国)有限公司高级交易员田晓鸣指出,就算欧盟峰会取得成果,也只能起到短暂提振作用,不能中长期扭转非美货币弱势的格局.

"今天相比之前(美金对人民币)汇价有所下滑,但整体上还处在较高的位置,...市场对人民币升值预期减弱,甚至出现贬值预期,短期内对美元的需求应该会比较大一些."他并称.

他指出,按照现在高企的中间价看,人民币交易区间下限对於美元交投仍相对合理,因此即期汇价从现在到年底或持续在交易区间下限附近交投.

田晓鸣并指出,除非央行放宽中间价至6.34-6.35元,或者将交易区间上下千分之五的浮动限制,放宽至千分之八,市场对於美元的需求才能缓解.

今日人民币兑美元中间价报在6.3319元,较上一交易日的6.3342元上涨;北京时间11:44人民币兑美元即期报6.3597元,前一交易日收在6.3643元.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3619 6.3553 6.3636 6.3319 6.3342 6.3643

按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,6.3636元是今日人民币兑美元交易区间下限.

以下为北京时间16:57,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3950/80 6.3855

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3620/80 6.3775

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水100点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3719元.

东京汇市欧元周四在亚洲市场难以大幅上升,在欧洲央行利率决定和关键的欧盟峰会之前继续盘整.欧洲央行料下调利率.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/李宏薇; 审校 曾祥进

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>