〔中港个股〕金风科技将向智利风电项目提供23台1.5MW低风速发电机组

路透北京12月8日电---中国风电整机研发制造龙头企业--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)周四称,已达成协议向智利一个风电项目提供23台1.5MW(兆瓦)低风速发电机组,这是其第二单南美供应合同.

金风科技发布新闻稿称,已与新能源开发商Mainstream Renewable Power达成协议,向其智利Negrete风电场项目一期工程提供23台低风速系列直驱永磁风力发电机组.但公告未披露合同金额.

这是继厄瓜多尔高海拔风电场项目後,金风科技在南美地区获得的第二个供应协议.新闻稿援引金风科技副总裁王海波称,"金风科技不仅在欧美等重点海外市场拓展业务并取得成效,同时也在南美、亚洲和非洲等新兴市场积极布局."

金风科技在美国伊利诺伊斯州的Shady Oaks项目、在非洲埃塞俄比亚的Adama项目、在澳洲的Mortons Lane项目等均已开工建设.

低风速机型主要针对年平均风速6米/秒到8米/秒的弱风区,其年均发电量比相同额定功率的机组高出5%以上.

Mainstream是一家以开发建造风力和太阳能发电厂为主业的公司.其在苏格兰、英格兰和德国建有合计5.5GW(吉瓦)的海上风电项目,并正在加拿大、智利、南非及美国建设总量超过6.5GW的陆上风电项目.

2010年中国以41.83千兆瓦(GW)风电装机总量已超过美国跃居世界第一.国内整机市场竞争日趋激烈,80多家整机商中仅华锐风电(601558.SS),金风科技和东方电气(600875.SS)(1072.HK)三家厂商就抢占中国市场半数以上份额.在此背景下,风电制造业"走出去"成为共识.(完)