《外汇动态》市场在欧洲重要事件前平仓,给予欧元/瑞郎多头买入良机

0817GMT--在欧洲央行(ECB)会议和欧盟峰会前,一些仓位遭平仓,给予欧元兑瑞郎EURCHF=多头在下周瑞士央行会议前买入欧元的急需机会.

在1.2450, 1.2475和1.02500的期权障碍不会限制上行机率.1.2350, 1.2320与1.2295-00有良好买兴.在1.2400到期的期权或在超短线吸引买家.(完)