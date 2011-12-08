版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 17:35 BJT

《外汇动态》市场在欧洲重要事件前平仓,给予欧元/瑞郎多头买入良机

0817GMT--在欧洲央行(ECB)会议和欧盟峰会前,一些仓位遭平仓,给予欧元兑瑞郎EURCHF=多头在下周瑞士央行会议前买入欧元的急需机会.

与其他欧元货币对不同,欧元兑瑞郎下档风险因瑞士央行政策的确定性而受限.

在1.2450, 1.2475和1.02500的期权障碍不会限制上行机率.1.2350, 1.2320与1.2295-00有良好买兴.在1.2400到期的期权或在超短线吸引买家.(完)

--编译 田建华;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐