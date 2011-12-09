《中国债券市场每日交易备忘》--12月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国进出口银行至多150亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.44% 进出口银行至多200亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.57% 湖南高速公路总公司16.6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承销 江山股份( 600389.SS )3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A),招商银行主承 新疆投资发展集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 泰州三福船舶3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),农业银行主承 北大荒( 600598.SS )13亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行和南京银行主承 中国电子信息产业集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),中国银行主承 中电熊猫集团15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 西安基投集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行和中信银行主承 新疆投资发展集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 农六师国有资产经营公司10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 中国城建15.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),渤海银行和光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 央行60亿元三个月期央票1101095,参考收益率3.1618% 建设银行400亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1107001,票面利率5.70% 清华控股10亿元一年期短融041159023,票面利率5.68% 新希望集团5亿元一年期短融041152015,票面利率5.75% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182369,票面利率5.04% 东方园林( 002310.SZ )2.5亿元一年期短融041169005,票面利率8.15% 福建建工集团3亿元一年期短融041154015,票面利率7.49% 天津中环电子信息集团10亿元三年期中票1182370,票面利率6.59% 江西赛维LDKLDK.N5亿元三年期中票1182367,票面利率6.80% ============================================================================== 三、缴款: 央行60亿元三个月期央票1101095,发行价格96.63元 杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011,票面利率5.90% 国家电网公司100亿元10年期固息债1180177,票面利率5.14% 国家电网公司50亿元15年期固息债1180178,票面利率5.24% 永州市城建投10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180173,票面利率8.40% 碧水源( 300070.SZ )5.5亿元一年期短融041169006,票面利率8.15% 南方水泥有限公司15亿元一年期短融 敦煌种业( 600354.SS )3亿元一年期短融041164011，票面利率7.50% 绍兴水务集团2亿元一年期短融 桂林旅游( 000978.SZ )2.5亿元一年期短融041151012,票面利率7.49% 江苏省国信资管集团20亿元一年期短融 中国城建控股集团15.5亿元五年期中票1182373，票面利率5.68% 上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371，票面利率5.62% 安徽省交通投资集团5亿元五年期中票1182374，票面利率6.67% 金正大( 002470.SZ )5亿元三年期中票1182372,票面利率6.80% 上海市浦东新区中小企业1.15亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 央行40亿元91天期央票1101069到期兑付,参考收益率3.1618% 云南省电力投资公司4亿元一年期浮息短融(半年定存基准)1081426到期兑付,基本利差2.30% 中国华能集团30亿元10年期固息债038015付息,票面利率4.60% 中国华能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038016付息,基本利差1.80% 中信集团50亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)058031付息,基本利差1.48% 中信集团40亿元20年期固息债058032付息,票面利率4.60% 杭州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082006付息,票面利率5.15% 哈尔滨银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债092010付息,票面利率6.00% 财政部280亿元30年期固息国债100040付息,票面利率4.23% 红河州开发投资公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080159付息,票面利率6.65% 红河州开发投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080160付息,票面利率6.95% 国开行150亿元七年期浮息金融债(三个月shibor基准)110236付息,基本利差-0.20% 国开行150亿元七年期浮息金融债(一年定存基准)110237付息,基本利差0.80% 重庆市城建投公司15亿元10年期固息债7109付息,票面利率4.32% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --欧洲央行(ECB)周四将指标利率下调25个基点至1.00%,因欧元区债务危机不断恶化,盖过 了对持续高通胀率的忧虑.[ID:nCN1272026] --中国新华人寿保险股份有限公司周五公告称,其A股首次公开发行(IPO)的发行价格确定 为每股23.25元人民币,接近发行区间下限,募集规模达36.86亿元.[ID:nCN1273384] --路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀在11月料延续回落态势,同期消费、 工业生产和投资增速预计亦继续下滑,显示前期调控累计效应对经济的抑制作用仍在持续.接 受调查的机构预计,11月国内居民消费价格(CPI)同比涨幅降至4.4%,环比涨幅则更大降至 -0.1%.[ID:nCN1270704] --全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,近期人民币汇率波动是正常的,没有任何一国的 货币汇率可以一直单边升值,如果因为人民币升值或贬值而恐慌,是很不理性的行为. 国家统计局今日公布11月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年10月5.0%) 11月居民消费价格指数(CPI) (2011年10月5.5%) 1-11月固定资产投资 (2011年1-10月24.9%) 11月社会消费品零售总额 (2011年10月17.2%) 11月工业增加值 (2011年10月13.2%) 中国海关12月10日公布11月 进出口贸易数据 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 曹巍浩/边竞