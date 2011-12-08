《外汇动态》若欧洲央行降息幅度超过25基点,欧元料将扩大跌幅

0930GMT---有关欧洲央行(ECB)政策会议将降息25个基点的预期已经基本被欧元走势消化,但分析师认为存在降息幅度大於预期的风险,若果真如此,将导致欧元走低.

"我们认为,如果降息25个基点,那麽汇市的即时反应不会很大.但若降息50个基点,则意味着欧洲央行向着采取正式的量化宽松举措更加接近了,因此有可能令欧元扩大跌幅."法国巴黎银行的研究报告指出.

Schneider FX的分析师Stephen Gallo表示,若降息幅度超过预估,则可能是个警示讯号,令人怀疑欧盟峰会无法就财政改革达成协议.(完)

--编译 高琦; 审校 蔡美珍

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