〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持稳於一个月高位附近,市场等待利率决定

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 英国央行、欧洲央行利率决定公布在即,英镑持稳
* 利差变化料赋予英镑兑欧元上行潜力
* 英国央行料维持利率在0.5%不变,本月料不推出更多量化宽松措施
路透伦敦12月8日电---英镑周四持稳,兑欧元守在一个月高位附近,英国和欧洲央行即将公布利率决定,市场普遍预计欧元与英镑的利差将收窄,因欧洲央行正设法遏制长达两年的债务危机.
英国央行料将维持利率在0.5%不变,并重申宽松政策承诺;而欧洲央行料降息至1%,以避免危机加剧.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。