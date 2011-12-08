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货币新闻 | 2011年 12月 8日 星期四 17:55 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元持稳於一个月高位附近,市场等待利率决定

* 英国央行、欧洲央行利率决定公布在即,英镑持稳

* 利差变化料赋予英镑兑欧元上行潜力

* 英国央行料维持利率在0.5%不变,本月料不推出更多量化宽松措施

路透伦敦12月8日电---英镑周四持稳,兑欧元守在一个月高位附近,英国和欧洲央行即将公布利率决定,市场普遍预计欧元与英镑的利差将收窄,因欧洲央行正设法遏制长达两年的债务危机.

英国央行料将维持利率在0.5%不变,并重申宽松政策承诺;而欧洲央行料降息至1%,以避免危机加剧.

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