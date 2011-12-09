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亚洲 | 2011年 12月 9日 星期五 09:23 BJT

“郭美美”事件後中国个人慈善捐款锐减逾八成--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月8日电---《时代周报》周四报导称，近期出现对一些慈善机构滥用资金的指责引发公众的不信任，中国慈善机构接收个人捐赠下降逾八成。

报导援引民政部中民慈善捐助信息中心监测数据称，6-8月全国慈善组织共接收捐赠额8.4亿元（约合1.32亿美元），较之前三个月的62.6亿元锐减86.6%。

报导引述红十字会常务副会长赵白鸽的话称，捐赠下降的原因之一是“郭美美事件发生後，大家发生怀疑了”。

赵白鸽指的是20岁的网友郭美美网上炫富，在微博展示自己的玛莎拉蒂跑车和名贵手包，并称自己是中国红十字会商业总经理。此事很快引起网民热议。

中民慈善捐助信息中心主任彭建梅告诉路透，捐赠下降八成“并非官方数据”。慈善组织接收捐赠的官方数据，可能要到明年4或5月才会发布。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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