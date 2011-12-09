“郭美美”事件後中国个人慈善捐款锐减逾八成--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月8日电---《时代周报》周四报导称，近期出现对一些慈善机构滥用资金的指责引发公众的不信任，中国慈善机构接收个人捐赠下降逾八成。
报导援引民政部中民慈善捐助信息中心监测数据称，6-8月全国慈善组织共接收捐赠额8.4亿元（约合1.32亿美元），较之前三个月的62.6亿元锐减86.6%。
报导引述红十字会常务副会长赵白鸽的话称，捐赠下降的原因之一是“郭美美事件发生後，大家发生怀疑了”。
赵白鸽指的是20岁的网友郭美美网上炫富，在微博展示自己的玛莎拉蒂跑车和名贵手包，并称自己是中国红十字会商业总经理。此事很快引起网民热议。
中民慈善捐助信息中心主任彭建梅告诉路透，捐赠下降八成“并非官方数据”。慈善组织接收捐赠的官方数据，可能要到明年4或5月才会发布。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。