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亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 18:12 BJT

〔中港股市〕港股从三周高位回落,沪市弹离年内低点

* 恒指收低0.7%,沪综指收低0.1%

* 利丰重挫

* IPO将令内地流动性紧张

* 沪市关键支撑位料在2,300点

路透香港12月8日电---香港股市周四下跌0.7%,受大盘股拖累,成交清淡,未来两天欧洲将举行关键会议,中国重要经济数据亦将出炉.

恒生指数.HSI收低0.69%,至19,107.81点,恒生国企指数.HSCE跌0.86%,至10,395.37点.

中国新华保险和宝信汽车的首次公开发行(IPO)价格接近或达到询价区间下限,这表明全球市场信心不振,正令IPO需求承压.本周香港和内地的IPO总规模达到76亿美元,因部分人士预计明年的市况将更加艰难,企业寻求在此前完成融资.周大福和海通证券料将於周五进行IPO定价.

中金全球策略师洪灏称,这些IPO对内地市场的影响可能大过香港市场,後者流动性不成问题.年底前不宜设立大规模仓位,尤其是再没有强烈理由的情况下.

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