〔中港股市〕港股从三周高位回落,沪市弹离年内低点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒指收低0.7%,沪综指收低0.1%
* 利丰重挫
* IPO将令内地流动性紧张
* 沪市关键支撑位料在2,300点
路透香港12月8日电---香港股市周四下跌0.7%,受大盘股拖累,成交清淡,未来两天欧洲将举行关键会议,中国重要经济数据亦将出炉.
恒生指数.HSI收低0.69%,至19,107.81点,恒生国企指数.HSCE跌0.86%,至10,395.37点.
中国新华保险和宝信汽车的首次公开发行(IPO)价格接近或达到询价区间下限,这表明全球市场信心不振,正令IPO需求承压.本周香港和内地的IPO总规模达到76亿美元,因部分人士预计明年的市况将更加艰难,企业寻求在此前完成融资.周大福和海通证券料将於周五进行IPO定价.
中金全球策略师洪灏称,这些IPO对内地市场的影响可能大过香港市场,後者流动性不成问题.年底前不宜设立大规模仓位,尤其是再没有强烈理由的情况下.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。