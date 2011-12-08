〔中港股市〕港股从三周高位回落,沪市弹离年内低点

恒生指数.HSI收低0.69%,至19,107.81点,恒生国企指数.HSCE跌0.86%,至10,395.37点.

中国新华保险和宝信汽车的首次公开发行(IPO)价格接近或达到询价区间下限,这表明全球市场信心不振,正令IPO需求承压.本周香港和内地的IPO总规模达到76亿美元,因部分人士预计明年的市况将更加艰难,企业寻求在此前完成融资.周大福和海通证券料将於周五进行IPO定价.