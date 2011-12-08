版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 8日 星期四 18:26 BJT

〔亚洲橡胶〕12月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月8日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 272.1 29 -- --

1月 276.0 64 274.0 3

2月 281.0 76 280.3 3

3月 284.3 136 283.4 14

4月 288.1 605 287.9 89

5月 291.0 4265 290.7 592

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐