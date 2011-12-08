〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,因对欧盟峰会出台危机方案疑虑升温

路透吉隆坡12月8日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,因投资者对本周欧盟峰会领导人达成债务危机解决方案的疑虑升温.

棕榈油价格年初迄今已经下跌18%,而已经持续达两年之久的欧债危机继续升级.不过棕榈油跌幅受限,因油价持於100美元上方,大雨影响生产.

交易员称,棕榈油市场大体已经消化了第二大生产国马来西亚11月库存出现连续第二个月减少的因素.

"欧盟峰会具有决定性的意义,这使棕榈油市场交投缩量,"一家外资经纪商的交易员表示.

"此外,交易员也在关注本周五商品调查机构公布的12月1-10日棕榈油出口数据,该数据料显示出口下滑."

指标2月棕榈油期货FCPOc3结算价跌1%至每吨3,089林吉特(990美元).

总成交量为12,861口,远低於平时的2.5万口,由於不愿意投入资金或建立仓位的投资者增多.

气象机构称,下周马来西亚的棕榈油产区Johor和Pahang将有相对较多的降雨,并可能引发洪水.这两个地区棕榈油产量约占全国产量的30-40%.(完)