〔伦敦美债〕公债价格持稳,市场静待ECB会议和欧盟峰会结果

路透伦敦12月8日电---周四美国公债价格大体持稳,鉴於未来两日欧盟主要政策会议的结果存在不确定性,投资者不愿冒风险持有大仓位.

不过交易商称,若欧盟峰会未能在解决欧债危机上取得进展或欧洲央行(ECB)未能如预期般进一步给予欧元区银行业支撑,则美国公债将因避险性质而上涨.

欧盟主要资金来源--德国态度悲观,且新数据显示欧洲银行业紧张程度加剧,打击金融市场对本周峰会将成为欧债危机转折点的期望.[ID:nCN1269588]

"一些账户已被告知停止交易直至ECB会议和欧盟峰会之後.许多人已采取避险操作,直等至欧洲出台何种措施."

指标十年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)报2.034%,较上日纽约尾盘水准上涨约0.5个基点.30年期美债US30YT=RR收益率几无变动,报3.06%.

交易商和分析师称,若欧洲央行决策令市场失望,尤其是延长向银行贷款期限的条款,则德债和美债收益率之差可能会最高上涨15-20个基点.(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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