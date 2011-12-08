〔东南亚股市〕下跌,新加坡地产股受调控措施影响而大跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月8日电---东南亚股市周四下跌,在欧洲重大事件结果出炉前市场浮现焦虑情绪,且投资者怀疑欧洲领导人能否达成债务危机解决方案.
市场参与者针对近期上涨的个股了结获利,将新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和马来西亚股市.KLSE拉低至一周低点.两市分别下跌1.95%和0.68%.
新加坡出人意料地宣布房市降温举措,也打压了地产股.
新兴股市主要由本土投资者所左右,泰国和印尼股市尾盘时段的逢低买盘帮助扳回一部分跌幅.
泰国股市.SETI和印尼股市.JKSE双双小幅收低0.3%.
菲律宾股市.PSI几近收平盘,越南股市.VNI连续第三日下跌,跌幅为1.44%.
0957GMT时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS下跌0.7%.
新加坡嘉德置地(CATL.SI)大跌7.3%.
汤森路透数据显示,周四外资在印尼股市买超2,200万美元,在菲律宾股市买超1,420万美元.
马来西亚交易所表示,周四外资在该市买超1,263万美元.
1102GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2728.31 -54.24 -1.95 -14.47 3190.04
马来西亚 .KLSE 1472.92 -10.07 -0.68 -3.03 1518.91
泰国 .SETI 1043.24 -3.49 -0.33 +1.01 1032.76
印尼 .JKSE 3781.76 -11.47 -0.30 +2.11 3703.51
菲律宾 .PSI 4312.89 -2.28 -0.05 +2.66 4201.14
越南 .VNI 381.63 -5.58 -1.44 -21.26 484.66
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(完)
--编译/审校 王洋/田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。