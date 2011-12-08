〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,因需求改善

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月8日电---亚洲石脑油市场周四延续反弹,裂解价差攀升.
1月上半月裂解价差小涨0.55美元,至每吨90.48美元.
交易消息人士表示,波斯湾地区炼厂的检修计划和预期的台塑买盘支撑当前支撑石脑油裂解价差.
上述人士还称,他们预计台塑将在数月暂停购买船货之後重回现货市场.由於其炼厂和装置的断供,台塑此前停止买入船货.
其他人士则没那麽看多,称石脑油跨月价差重回逆价差,更多是修正性质而非因基本面而动.
日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌6.50美元,至每吨917.50美元.
汽油较石脑油价差下跌0.27美元至每桶11.68美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 917.00/918.00 924.00 -6.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.47/99.57 100.25 -0.73
97号现货汽油GL97-SIN 114.95/115.05 116.00 -1.0
95号现货汽油GL95-SIN 113.25/113.35 114.30 -1.00
92号现货汽油GL92-SIN 111.15/111.25 112.20 -1.00
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 11.58/11.78 11.95 -0.27(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。