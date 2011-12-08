〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差上涨,因需求改善

路透新加坡12月8日电---亚洲石脑油市场周四延续反弹,裂解价差攀升.

1月上半月裂解价差小涨0.55美元,至每吨90.48美元.

交易消息人士表示,波斯湾地区炼厂的检修计划和预期的台塑买盘支撑当前支撑石脑油裂解价差.

上述人士还称,他们预计台塑将在数月暂停购买船货之後重回现货市场.由於其炼厂和装置的断供,台塑此前停止买入船货.

其他人士则没那麽看多,称石脑油跨月价差重回逆价差,更多是修正性质而非因基本面而动.

日本公开规格1月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌6.50美元,至每吨917.50美元.

汽油较石脑油价差下跌0.27美元至每桶11.68美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 917.00/918.00 924.00 -6.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.47/99.57 100.25 -0.73

97号现货汽油GL97-SIN 114.95/115.05 116.00 -1.0

95号现货汽油GL95-SIN 113.25/113.35 114.30 -1.00

92号现货汽油GL92-SIN 111.15/111.25 112.20 -1.00

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 11.58/11.78 11.95 -0.27(完)